Violência avassaladora em Cariré: chacina deixa três mortos e espalha medo na população

A violência avassaladora que atinge o município de Cariré, na região Norte do Ceará, voltou a chocar a população com o registro de uma chacina na madrugada deste sábado, 17 de janeiro. Três pessoas — duas mulheres e um homem — foram brutalmente assassinadas após a invasão de uma residência por vários indivíduos armados.





As vítimas foram identificadas como João Filho Barbosa Batista, de 29 anos; Vitória de Oliveira Chaves, de 19 anos; e Maria Isabeli Vidal de Souza, de 30 anos. O crime ocorreu na localidade de Santana, zona rural do município de Cariré. As vítimas eram dois irmãos e uma cunhada, o que torna o crime ainda mais revoltante.





De acordo com informações repassadas à Polícia, os criminosos invadiram a residência durante a madrugada, retiraram duas das vítimas à força, levando-as para uma área de mata, onde foram executadas a tiros. A terceira vítima, uma mulher, foi assassinada dentro da própria residência, durante a ação criminosa.





Após o massacre, os suspeitos picharam símbolos de organizações criminosas no interior do imóvel e fugiram em destino ignorado, demonstrando ousadia e total desprezo pela vida humana. A Polícia Militar foi acionada, realizou o isolamento da área, e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) fez a remoção dos corpos.





Uma operação policial está em andamento com o objetivo de identificar e capturar os autores da chacina. O crime gerou comoção, medo e revolta entre os moradores, que cobram uma resposta rápida e eficaz das autoridades, diante da escalada da criminalidade no município.





As investigações seguem em curso e o caso será apurado pela Polícia Civil.





Com informações de Fnews