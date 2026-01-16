POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM COM EXTENSA FICHA CRIMINAL EM FORTALEZA/CE

Com apoio de um drone e trabalho de inteligência coordenado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), um homem, de 26 anos, foi retirado de circulação por envolvimento em diversos crimes de morte. O suspeito, que possui extensa ficha criminal e é apontado como executor de homicídios de um grupo criminoso, foi localizado e preso nesta sexta-feira (16), no bairro Paupina, Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3) de Fortaleza. Durante a ação, drogas também foram apreendidas.





De posse de informações sobre o último homicídio do qual o alvo teria participado, ocorrido em agosto de 2025, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) representaram pela prisão do investigado, que já possuía antecedentes por oito crimes de homicídio e por tráfico de drogas. Após a expedição do mandado judicial, os policiais civis, nesta manhã, deflagraram diligências no bairro Paupina e lograram êxito na captura do suspeito.





A ação contou com o apoio de um operador de drone, que auxiliou na localização e monitoramento do alvo. O homem foi conduzido à sede do DHPP, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Além disso, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que estava em posse de entorpecentes no momento da abordagem policial. A PCCE segue com as investigações para apurar a possível participação do suspeito em outros homicídios registrados na região da AIS 3.





Fonte: PCCE