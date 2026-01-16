CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 16 de janeiro de 2026

Polícia Militar mantém atuação firme e prende segundo suspeito de roubo contra idoso em Sobral

A Polícia Militar do Ceará segue demonstrando que não para de trabalhar em prol da sociedade cearense. Na tarde desta sexta-feira (16), policiais militares localizaram e prenderam o segundo envolvido no roubo contra um idoso, ocorrido no bairro Domingos Olímpio, em Sobral.

De acordo com as informações, o suspeito foi capturado após diligências contínuas realizadas pela PM e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Sobral, onde foi autuado em flagrante pelo crime de roubo, conforme o artigo 157 do Código Penal Brasileiro.

O primeiro suspeito já havia sido preso logo após a prática criminosa, evidenciando a rápida resposta das forças de segurança. A dupla teria abordado um idoso de forma violenta, derrubando a vítima da motocicleta durante a ação criminosa e fugindo em seguida.

Mesmo após as prisões, a Polícia Militar segue em diligências ininterruptas com o objetivo de localizar e recuperar a motocicleta da vítima, reforçando o compromisso com a segurança pública e a proteção da população.

A ação reafirma o empenho diário da PMCE, que atua de forma incansável para combater a criminalidade e garantir mais tranquilidade aos cidadãos cearenses.

