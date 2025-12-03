Líder dos caminhoneiros anuncia paralisação nacional no dia 4

Sebastião Coelho dará apoio jurídico ao grupo.

Francisco Dalmora Burgardt, o Chicão Caminhoneiro, anunciou nesta terça-feira (2), em Brasília, que o movimento dos caminhoneiros vai iniciar uma greve geral nesta quinta (4). Ele se encontrou com o ex-desembargador Sebastião Coelho, que assumiu o compromisso de prestar assistência jurídica ao ato.





O líder afirmou que o grupo vai protocolar ainda na tarde desta terça o pedido que dará base legal à mobilização.





– Estamos em Brasília, na companhia do desembargador Sebastião Coelho. Vamos protocolar o movimento para trazer a legalidade jurídica da ação que vamos iniciar no dia 4 – declarou.





Chicão disse que a categoria terá suporte durante todo o processo.





– Teremos o apoio jurídico necessário e, com a participação de todos, faremos um grande trabalho – afirmou.





Sebastião Coelho agradeceu a confiança e reforçou que estará ao lado da categoria antes, durante e depois do ato.





– Eu creio que será um processo vitorioso para toda a categoria, diante da pauta que vocês irão apresentar. Estamos juntos! – declarou o ex-desembargador.







