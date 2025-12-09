POLÍCIA CIVIL REALIZA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM SOBRAL-CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por intermédio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, realizou, na data de 09/12/2025, o cumprimento do mandado de prisão preventiva de A.R.S., pelo crime de estupro de vulnerável no contexto familiar, fatos ocorridos na zona rural de Sobral-CE, no distrito de Taperuaba.





Segundo o que foi apurado nas investigações até o momento, a vítima, atualmente com 15 anos, relatou à avó todas as violências que sofria há vários anos, condutas praticadas por seu padrasto, A.R.S. Ela informou, inclusive, que foi filmada no celular do investigado durante um dos abusos. Diante disso, a avó procurou a Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral para noticiar os fatos, ocasião em que foi instaurado um inquérito policial para investigar os crimes.





Devido à gravidade dos delitos e para evitar novas violências contra a vítima, foi feita representação pela prisão preventiva do investigado, a qual foi deferida pelo Judiciário, incluindo a busca e apreensão do telefone do suspeito. As diligências foram realizadas na data de hoje, com o efetivo cumprimento do mandado de prisão na residência do investigado.





Após as formalidades, o preso foi ouvido e encaminhado para audiência de custódia no Judiciário.









Serviço:

Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis - DPGV

Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral.