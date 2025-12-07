Policial Militar é suspeito de atirar e matar cachorro considerado “mascote” de batalhão em Sobral

Neste sábado (6), uma situação envolvendo um policial militar lotado em Sobral gerou grande repercussão entre membros da corporação e moradores da região. Informações preliminares apontam que o militar teria atirado e matado um cachorro que era tratado quase como um “mascote” dentro do batalhão.
De acordo com relatos ainda não oficiais, o animal teria mordido o policial, que, em reação, efetuou um disparo contra o cachorro. Ferido, o animal entrou em agonia e, antes de morrer, acabou sujando a estrutura do quartel com sangue, aumentando o clima de tensão e indignação entre os presentes.
A morte do cachorro causou forte comoção entre alguns colegas de farda, que conviviam diariamente com o animal e tinham grande afeto por ele. Diante da repercussão, o comando da unidade informou que o caso está sendo apurado pelos superiores da corporação, que devem analisar as circunstâncias e a conduta do policial envolvido.
Novas informações devem ser divulgadas após a conclusão da averiguação interna.
1 comentários:
Parabéns pela postura de divulgar tamanha violência...pelo tamanho do cachorro tem como perceber que não seria ameaça a ninguém ,principalmente um PM fardado já que o cachorro tinha muita convivência com eles,
Postar um comentário
Comente esta matéria