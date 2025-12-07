Policial Militar é suspeito de atirar e matar cachorro considerado “mascote” de batalhão em Sobral

Neste sábado (6), uma situação envolvendo um policial militar lotado em Sobral gerou grande repercussão entre membros da corporação e moradores da região. Informações preliminares apontam que o militar teria atirado e matado um cachorro que era tratado quase como um “mascote” dentro do batalhão.





De acordo com relatos ainda não oficiais, o animal teria mordido o policial, que, em reação, efetuou um disparo contra o cachorro. Ferido, o animal entrou em agonia e, antes de morrer, acabou sujando a estrutura do quartel com sangue, aumentando o clima de tensão e indignação entre os presentes.





A morte do cachorro causou forte comoção entre alguns colegas de farda, que conviviam diariamente com o animal e tinham grande afeto por ele. Diante da repercussão, o comando da unidade informou que o caso está sendo apurado pelos superiores da corporação, que devem analisar as circunstâncias e a conduta do policial envolvido.





Novas informações devem ser divulgadas após a conclusão da averiguação interna.