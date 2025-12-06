Grupo que comandou Sobral por 30 anos não se conforma com vitória de Oscar Rodrigues

Mesmo após quase um ano de gestão do prefeito Oscar Rodrigues, parte do antigo grupo político que comandou Sobral por quase três décadas continua demonstrando forte insatisfação com a mudança no poder municipal. A resistência em aceitar o novo cenário político tem sido perceptível tanto nas redes sociais quanto em algumas emissoras de rádio locais, onde críticas ao atual gestor permanecem frequentes.





Entre as vozes mais ativas desse movimento, destaca-se o senador Cid Gomes, irmão do ex-prefeito Ivo Gomes. Cid tem sido apontado como um dos líderes da insatisfação, mantendo declarações públicas que reforçam o inconformismo com a derrota eleitoral de seu grupo para o então candidato Dr. Oscar Rodrigues.





Nas redes sociais, o chamado “chororô”, como parte da população tem definido, ganhou intensidade ao longo dos últimos meses. Postagens, comentários e transmissões ao vivo continuam repercutindo críticas e relembrando disputas que marcaram o período eleitoral.





Em algumas rádios da cidade, comunicadores e apoiadores do grupo político derrotado também seguem repercutindo posicionamentos contrários à atual administração, alimentando o debate político e mantendo o clima de oposição acentuado.





Enquanto isso, a gestão de Oscar Rodrigues segue avançando com projetos e ações que buscam consolidar seu estilo administrativo e responder às expectativas dos sobralenses que optaram pela mudança nas urnas.



