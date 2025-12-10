CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

Grave acidente na CE-179, em Groaíras, deixa três mortos na manhã desta quarta-feira

Na manhã desta quarta-feira, dia 10, um grave acidente de trânsito registrado na CE-179, em Groaíras, resultou na morte de três pessoas: uma mulher e duas crianças. O sinistro envolveu um carro e uma motocicleta.

Na motocicleta estava uma família, composta pela mulher e pelas duas crianças. As três vítimas fatais ocupavam a moto e, de acordo com as primeiras informações, todas vieram a óbito ainda no local. Somente a perícia poderá esclarecer, com precisão, a dinâmica do acidente e como a colisão ocorreu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio no entorno da ocorrência, causado em virtude do impacto.

O clima na área é de profunda comoção. Nossas condolências aos familiares e entes queridos das vítimas neste momento de dor.

