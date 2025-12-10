CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 10 de dezembro de 2025

NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 85 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (10) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Agente funerário 01

Ajudante de obras 04

Analista de recursos humanos 01

Assistente de vendas 02

Auxiliar de cozinha 01

Auxiliar de limpeza 03

Chapeiro 01

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 22

Cozinheiro de restaurante 02

Eletricista de instalações 01

Empregado domestico nos servicos gerais 01

Engenheiro civil 01

Frentista 01

Garçom 02

Gerente de loja e supermercado 01

Instalador de sistemas fotovoltaicos 01

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01

Mecânico de automóvel 01

Montador de móveis de madeira 01

Montador instalador de acessórios 01

Operador de empilhadeira 01

Pedreiro 01

Representante comercial autônomo 04

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico de refrigeração (instalação) 02

Técnico de vendas 02

Vendedor de serviços 02

Vendedor interno 04

Vendedor porta a porta 06

Vendedor pracista 08

Vigia noturno 01

Total 82



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar administrativo 01

Operador de vendas (lojas) 02

Total 03

