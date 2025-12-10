NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 85 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (10) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Agente funerário 01
Ajudante de obras 04
Analista de recursos humanos 01
Assistente de vendas 02
Auxiliar de cozinha 01
Auxiliar de limpeza 03
Chapeiro 01
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 22
Cozinheiro de restaurante 02
Eletricista de instalações 01
Empregado domestico nos servicos gerais 01
Engenheiro civil 01
Frentista 01
Garçom 02
Gerente de loja e supermercado 01
Instalador de sistemas fotovoltaicos 01
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01
Mecânico de automóvel 01
Montador de móveis de madeira 01
Montador instalador de acessórios 01
Operador de empilhadeira 01
Pedreiro 01
Representante comercial autônomo 04
Técnico de operações de telecomunicações 01
Técnico de refrigeração (instalação) 02
Técnico de vendas 02
Vendedor de serviços 02
Vendedor interno 04
Vendedor porta a porta 06
Vendedor pracista 08
Vigia noturno 01
Total 82
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Auxiliar administrativo 01
Operador de vendas (lojas) 02
Total 03
