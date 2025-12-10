BC diz que 48,7 milhões de pessoas ainda têm "dinheiro esquecido" nos bancos

O Banco Central informou nessa terça-feira (9) que ainda há R$ 9,92 bilhões em “recursos esquecidos” pelos clientes nas instituições financeiras, considerando dados contabilizados até outubro. Até o momento, já foram devolvidos R$ 12,6 bilhões aos titulares.





Atenção: O Banco Central não cobra por consulta, não cobra por ‘antecipação de valores’, etc. Procure sempre o site do BC para consultar valores esquecidos.





O sistema do BC permite que pessoas físicas, jurídicas e até falecidos consultem valores esquecidos em bancos, consórcios ou outras instituições.





Embora o prazo oficial para resgate tivesse acabado em 16 de outubro de 2024, o Ministério da Fazenda esclareceu que não há limite para reivindicar os valores. A consulta deve ser feita exclusivamente pelo site Valores a Receber





Para receber os recursos, é necessário fornecer uma chave PIX. Quem não tiver uma cadastrada deve criar uma ou entrar em contato diretamente com a instituição financeira para combinar outra forma de recebimento.





No caso de valores de pessoas falecidas, apenas herdeiros, inventariantes, testamentários ou representantes legais podem acessar os valores, mediante preenchimento de um termo de responsabilidade.





Desde 27 de maio, o Banco Central disponibilizou a opção de habilitar a solicitação automática de resgate, que é facultativa.





“O propósito é facilitar ainda mais a vida do cidadão, que não precisará consultar o sistema periodicamente nem registrar manualmente a solicitação de cada valor que existe em seu nome”, informou a instituição.



