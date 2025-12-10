Trump: dias de Maduro "estão contados"; Saiba mais

Durante uma entrevista ao site Politico, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elevar o tom contra o regime de Nicolás Maduro, afirmando que o líder venezuelano vive seus últimos momentos no poder.





Questionado pela jornalista Dasha Burns sobre quais medidas adotaria para retirar Maduro da chefia do país, Trump foi direto: “Os dias deles estão contados”.





O presidente americano evitou dar detalhes sobre uma eventual ação militar, mas deixou em aberto a possibilidade de empregar tropas dos EUA em território venezuelano. Confrontado sobre o envio de forças terrestres, limitou-se a responder:





“Não quero confirmar nem descartar. Não falo sobre isso”. Ele também repetiu que não pretende comentar estratégias militares específicas.





A declaração ocorre em meio à intensificação da pressão de Washington sobre Caracas. Em outras ocasiões recentes, Trump já havia sinalizado que ataques contra alvos ligados ao narcotráfico “em terra” poderiam acontecer em breve.





A menção foi feita durante uma reunião de gabinete, quando o presidente comentava operações das Forças Armadas americanas contra embarcações suspeitas de transportar drogas no Caribe e no Pacífico.





O governo dos Estados Unidos acusa Maduro de comandar um cartel criminoso — algo que o líder venezuelano rejeita categoricamente. Maduro, por sua vez, tem pedido calma à população e alertado sobre o risco de uma possível ofensiva militar americana. (Foto: reprodução; Fonte: CNN)