Mais uma lancha ligada ao tráfico é destruída pelos EUA no Pacífico; VÍDEO

O Comando Sul dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira (4) sobre a destruição de uma lancha associada ao tráfico de drogas no Pacífico Oriental. A ação resultou em quatro pessoas mortas e faz parte da campanha de Washington para atacar as rotas marítimas de grupos classificados como “narcoterroristas”.





A força militar norte-americana, em comunicado divulgado na rede social X, especificou que “o ataque foi realizado contra uma embarcação que navegava em águas internacionais sob o controle de uma organização designada como terrorista. A inteligência confirmou que a nave transportava narcóticos ilícitos e cruzava uma rota identificada de tráfico no Pacífico Oriental”.





O comando militar especificou que “quatro narcoterroristas morreram a bordo da embarcação”.









Operação Lança do Sul Intensificada





O ataque se soma a uma série de ações realizadas no âmbito da Operação Lança do Sul, liderada pelo Pentágono e o Comando Sul para combater o narcotráfico no Caribe e no Pacífico. A ordem para a intervenção foi dada pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth.





Vítimas Fatais: Desde setembro, os Estados Unidos intensificaram os bombardeios contra embarcações suspeitas. O saldo de mortes resultante desta campanha já ultrapassa 85 pessoas, de acordo com números oficiais.





Justificativa: As ações têm como objetivo frear o fluxo de drogas para a América do Norte e se baseiam em informações de inteligência sobre embarcações que fazem parte de organizações previamente classificadas como terroristas estrangeiras pelo governo dos EUA.





O secretário Pete Hegseth tem justificado a necessidade dessa resposta para interromper cadeias logísticas criminosas de alto impacto.









Alvo em Caracas: Pressão sobre a Venezuela





O presidente Donald Trump deu máxima prioridade à ofensiva militar contra o narcotráfico. Ele anunciou que novos operativos em território venezuelano estão sendo preparados contra alvos ligados ao tráfico, expandindo a ofensiva iniciada no mar para operações em terra.





“Não permitiremos que organizações criminosas usem o mar para infiltrar drogas em nosso país. Salvamos milhares de vidas ao cortar essas rotas”, declarou o presidente. “Em terra é mais fácil. Conhecemos seus movimentos e estamos prontos para agir.”





Os Estados Unidos acusam a Venezuela de ser um epicentro do tráfico internacional de cocaína e apontam diretamente Nicolás Maduro e o “Cartel de los Soles” – catalogado como organização terrorista estrangeira – como responsáveis.





“Os narcotraficantes e seus cúmplices no poder devem saber que estão na mira e que os Estados Unidos têm o direito —e o dever— de defender-se da onda de drogas que atinge nosso país”, afirmou Trump.





Autoridades dos EUA insistem que as ações cumprem padrões legais internacionais e respondem a ameaças concretas contra a segurança do país e de nações aliadas.





