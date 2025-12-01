Prefeitura de Sobral prorroga prazo de adesão ao REFIS 2025

A Prefeitura de Sobral prorrogou, nesta quarta-feira (19), o prazo para adesão ao Programa de Refinanciamento Fiscal (REFIS) 2025. Antes previsto para encerrar em 22 de novembro, o período agora seguirá até o dia 23 de dezembro, conforme a Lei nº 97 de 19 de novembro de 2025, ampliando a oportunidade para que contribuintes regularizem débitos municipais.





O REFIS oferece condições especiais para quitação de dívidas anteriores a 31 de dezembro de 2024, e a Secretaria das Finanças (SEFIN) vem realizando diversas ações para facilitar o acesso ao programa, incluindo atendimentos descentralizados e reforço das equipes.





Os serviços continuam disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, nos seguintes pontos de atendimento: Espaço do Contribuinte (subsolo do Sobral Shopping), Vapt Vupt e Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA).





A secretária das Finanças, Soraya Sá, destacou a importância da prorrogação do prazo “devido à grande procura nesses últimos dias, muitos contribuintes ainda precisando ser beneficiados com as condições estabelecidas, o Prefeito Oscar Spindola decidiu solicitar à Câmara uma prorrogação de mais 30 dias.”





Com a ampliação do prazo, mais contribuintes poderão aproveitar as condições especiais para ficar em dia com o município, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas e o desenvolvimento de Sobral.





Serviço :

Prorrogação do prazo de adesão ao REFIS 2025

Até 23 de dezembro





Pontos de atendimento

-Espaço do Contribuinte (subsolo do Sobral Shopping) – Avenida Monsenhor Aloísio Pinto, 300, Dom Expedito.

-Vapt Vupt – Rua Coronel José Silvestre, 201, Centro.

-Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA) – Avenida Coronel José Euclides Ferreira Gomes, 341, Campo dos Velhos.