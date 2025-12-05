Ação da Força Tática resulta na prisão de dois suspeitos e apreensão de drogas em Sobral

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio de uma equipe da Força Tática, prendeu um homem de 21 anos e uma mulher de 19 anos por tráfico e associação para o tráfico de drogas em uma pizzaria localizada no bairro Terrenos Novos, em Sobral. Na ação policial, foram apreendidos 474 gramas de maconha e 32 gramas de crack.





A ocorrência foi desencadeada após diversas denúncias e levantamentos do serviço de inteligência do batalhão, que apontavam a comercialização de entorpecentes no estabelecimento. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a porta aberta e identificaram um indivíduo tentando fugir ao perceber a aproximação da equipe. Ele foi capturado e, no interior do imóvel, os militares localizaram as drogas, além de materiais utilizados para a fragmentação e embalagem dos entorpecentes. Também foram apreendidos um simulacro de pistola, três aparelhos celulares, papéis de seda, sacos de embalagem, tesouras, lâmina de barbear, isqueiros e R$ 274,65.





O casal recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. Ambos permaneceram recolhidos à disposição da Justiça.