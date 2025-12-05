Flávio Bolsonaro confirma ser o escolhido do pai para 2026: "Projeto de nação"

Senador afirma que o pai e ex-presidente conferiu a ele "a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação".

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou nesta sexta-feira (5) ter sido escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para representar a direita nas eleições presidenciais de 2026.





“É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação”, disse o senador em postagem nas redes sociais.





Flávio Bolsonaro busca enquadrar sua eventual pré-candidatura como resposta ao que considera um cenário de “instabilidade” no país.





O parlamentar afirmou que não pretende “ficar de braços cruzados” diante do que descreve como perda de esperança por parte das famílias brasileiras e riscos à democracia.





O senador elencou uma série de problemas que, segundo ele, caracterizam o momento atual do país: desde sensação de abandono da população até criminalidade, aumento de impostos e falta de perspectivas para crianças e jovens.





“Ninguém aguenta mais!. Eu creio em um Deus que não abandona nossa nação (…) Nenhum cativeiro é maior do que o poder de Deus para libertar.”









Eu não posso, e não vou, me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo. Eu não vou ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo.





O nosso país vive dias difíceis, em que muitos se sentem abandonados, aposentados são roubados pelo próprio governo, narco-terroristas dominam cidades e exploram trabalhadores, estatais voltaram a ser saqueadas, novos impostos não param de ser criados ou aumentados, nossas crianças não têm expectativas de futuro. Ninguém aguenta mais!





Mas eu creio em um Deus que não abandona nossa nação. Eu creio que Ele levanta pessoas e inicia novos tempos quando o povo clama por justiça. Eu creio que nenhum cativeiro é maior do que o poder de Deus para libertar.





Eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão. E sei que Ele irá à frente, abrindo portas, derrubando muralhas e guiando cada passo dessa jornada.





Que Deus abençoe o nosso povo! Que Deus abençoe o nosso Brasil!”