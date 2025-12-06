Nikolas sobre escolha de Flávio Bolsonaro: “Pacificação nacional”

Deputado se manifestou nas redes sociais e foi respondido pelo senador.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se manifestou após a indicação de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a disputa presidencial de 2026. O nome do senador foi escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)., nesta sexta-feira (5).





Em publicação nas redes sociais, Nikolas falou em “pacificação nacional”.





– Bolsonaro escolheu Flávio para a próxima disputa. Alguns olham apenas a eleição… mas quem sente o Brasil sabe que há algo maior em jogo. Essa decisão carrega um pedido urgente de pacificação nacional. O país não aguenta mais viver dividido, famílias destruídas, inocentes atrás das grades enquanto a política vira palco de perseguição – escreveu.





– Que essa escolha ajude a abrir o caminho para a anistia e para que brasileiros injustamente presos voltem para casa – continuou, após citar perseguição e um país dividido.





Na manhã deste sábado (6), Flávio reagiu ao posto do deputado com um agradecimento:





– Obrigado. Vamos com tudo resgatar o nosso Brasil! – escreveu o senador.



Fonte: Pleno News



