quinta-feira, 11 de dezembro de 2025

NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 82 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (11) EM SOBRAL

quinta-feira, dezembro 11, 2025



OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Agente funerário 01

Ajudante de açougueiro (comércio) 01

Ajudante de obras 04

Analista de recursos humanos 01

Assistente de vendas 02

Auxiliar de cozinha 01

Balconista 01

Chapeiro 01

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 22

Cozinheiro de restaurante 01

Desenhista projetista de construção civil 01

Eletricista de instalações 01

Engenheiro civil 01

Estoquista 01

Frentista 01

Garçom 01

Gerente de loja e supermercado 01

Instalador de sistemas fotovoltaicos 01

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01

Mecânico de automóvel 01

Montador de móveis de madeira 01

Operador de caixa 01

Operador de empilhadeira 01

Operador de vendas (lojas) 01

Pedreiro 01

Representante comercial autônomo 02

Supervisor administrativo 01

Supervisor de controle patrimonial 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico de refrigeração (instalação) 02

Técnico de vendas 02

Vendedor de serviços 02

Vendedor interno 03

Vendedor porta a porta 06

Vendedor pracista 08

Total 79



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar administrativo 01

Operador de vendas (lojas) 02

Total 03

