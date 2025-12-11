NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 82 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (11) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Agente funerário 01
Ajudante de açougueiro (comércio) 01
Ajudante de obras 04
Analista de recursos humanos 01
Assistente de vendas 02
Auxiliar de cozinha 01
Balconista 01
Chapeiro 01
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 22
Cozinheiro de restaurante 01
Desenhista projetista de construção civil 01
Eletricista de instalações 01
Engenheiro civil 01
Estoquista 01
Frentista 01
Garçom 01
Gerente de loja e supermercado 01
Instalador de sistemas fotovoltaicos 01
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01
Mecânico de automóvel 01
Montador de móveis de madeira 01
Operador de caixa 01
Operador de empilhadeira 01
Operador de vendas (lojas) 01
Pedreiro 01
Representante comercial autônomo 02
Supervisor administrativo 01
Supervisor de controle patrimonial 01
Técnico de operações de telecomunicações 01
Técnico de refrigeração (instalação) 02
Técnico de vendas 02
Vendedor de serviços 02
Vendedor interno 03
Vendedor porta a porta 06
Vendedor pracista 08
Total 79
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Auxiliar administrativo 01
Operador de vendas (lojas) 02
Total 03
