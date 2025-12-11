CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 11 de dezembro de 2025

VÍDEO: é crime mexer no celular do marido?

quinta-feira, dezembro 11, 2025

Sim. Se não houver a permissão dele, isso pode configurar crime. E digo mais: a pena prevista é de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa.

Essa conduta pode se enquadrar no artigo 154-A do Código Penal, que trata da invasão de dispositivo informático sem autorização. Ou seja: pegar, abrir, acessar conversas ou aplicativos do celular de outra pessoa — inclusive do marido ou da esposa — sem consentimento, pode ser considerado crime.

E vale ressaltar: a mesma pena também se aplica ao marido que mexe no celular da esposa sem permissão. A lei é igual para ambos.

Portanto, para evitar problemas, nada de “bisbilhotar” o celular alheio sem autorização.

Fica a dica.

