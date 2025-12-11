Mulher é presa suspeita de matar o companheiro em Iguatu

Ela foi conduzida à delegacia, onde está à disposição da justiça.

Uma investigação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) resultou, nesta quinta-feira (11), na prisão temporária de uma mulher de 45 anos suspeita de assassinar o próprio companheiro, um homem de 61 anos, no município de Iguatu, na Área Integrada de Segurança 21 (AIS 21).





O crime ocorreu no bairro Alto do Jucá. Após o registro do homicídio, policiais civis iniciaram diligências e, com o avanço das investigações, identificaram indícios que apontam a participação da companheira da vítima. O idoso foi morto por disparos de arma de fogo.





Com base nas evidências, a Justiça autorizou a prisão temporária da suspeita, que foi localizada em um imóvel nesta quinta-feira. Ela foi conduzida à delegacia, onde teve o mandado cumprido e ficou à disposição do Poder Judiciário. Via portal Cn7