CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 11 de dezembro de 2025

Mulher é presa suspeita de matar o companheiro em Iguatu

quinta-feira, dezembro 11, 2025  Nenhum comentário

Ela foi conduzida à delegacia, onde está à disposição da justiça.
Uma investigação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) resultou, nesta quinta-feira (11), na prisão temporária de uma mulher de 45 anos suspeita de assassinar o próprio companheiro, um homem de 61 anos, no município de Iguatu, na Área Integrada de Segurança 21 (AIS 21).

O crime ocorreu no bairro Alto do Jucá. Após o registro do homicídio, policiais civis iniciaram diligências e, com o avanço das investigações, identificaram indícios que apontam a participação da companheira da vítima. O idoso foi morto por disparos de arma de fogo.

Com base nas evidências, a Justiça autorizou a prisão temporária da suspeita, que foi localizada em um imóvel nesta quinta-feira. Ela foi conduzida à delegacia, onde teve o mandado cumprido e ficou à disposição do Poder Judiciário. Via portal Cn7

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 