Polícia Civil do Ceará desarticula núcleo de facção criminosa com atuação em seis estados

Ofensiva cumpriu 111 mandados de busca e apreensão e R$ 59 milhões foram bloqueados.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (11), a Operação Clusterdown, a ofensiva mira integrantes de uma organização criminosa de origem carioca com ramificações no Ceará e em outros cinco estados brasileiros. A ação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em Goiás, Rondônia, São Paulo, Paraná e Pará, além do Ceará.





Nas primeiras horas da operação, 16 mandados de prisão já haviam sido cumpridos. Desse total, 12 foram contra investigados que estavam em liberdade, localizados em municípios cearenses; três foram cumpridos dentro de unidades prisionais; e um foi executado no estado de Goiás. Aqui no Ceará, as equipes atuam simultaneamente em Fortaleza, Eusébio, Caucaia, Maracanaú, Horizonte e Itaitinga.





Além das prisões, a operação inclui o cumprimento de 111 mandados de busca e apreensão, que resultaram na localização de drogas, uma arma de fogo, veículos e outros materiais de interesse para as investigações. A PCCE também solicitou ao Poder Judiciário o bloqueio de cerca de R$ 59 milhões em bens de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao esquema criminoso, medida que visa asfixiar financeiramente a organização.





As equipes permanecem em diligências ao longo de todo o dia, aprofundando a coleta de provas e verificando possíveis novos desdobramentos da investigação. Via portal CN7