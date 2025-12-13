Ex-affair de Neymar chora ao expor DNA e revela: "é o pai"

Influenciadora Any Awuada chora ao mostrar novo exame de DNA da filha e diz sentir alívio ao confirmar paternidade com 99,99% de compatibilidade.

A influenciadora Any Awuada, que ganhou projeção nacional após afirmar ter vivido um encontro sexual com Neymar em março deste ano, voltou às redes sociais nesta quinta-feira (11) para comentar o resultado de um novo exame de DNA relacionado à filha recém-nascida. Chorando, ela afirmou sentir “alívio” ao confirmar a compatibilidade.





No vídeo publicado no Instagram, Any aparece segurando o documento e explica que já havia feito um teste ainda durante a gestação, mas decidiu repetir o procedimento após o nascimento da bebê. Emocionada, relatou que chegou a passar mal antes de abrir o laudo.





“Fiquei muito tempo com um peso nas minhas costas, de achar que eu era louca, de parecer que eu não sabia quem era o pai da minha filha. E desde o começo eu sempre soube”, disse, entre lágrimas. Segundo ela, o exame aponta 99,99% de probabilidade de paternidade.





A influenciadora leu a conclusão do laudo, ocultando o nome do suposto pai: “É o pai biológico de RN [recém-nascida] de Nayara [nome real de Any Awuada] com probabilidade de 99,99%”.









Sobre a polêmica





Any Awuada ficou conhecida em março, quando afirmou ter participado de uma festa em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, onde teria se envolvido com Neymar. Segundo ela, mulheres foram contratadas para “entreter” o jogador e convidados, em um evento marcado por bebidas, jogos de pôquer e fichas distribuídas entre as participantes.





A influenciadora contou que os celulares foram recolhidos e que só descobriu quem era o anfitrião ao chegar à chácara. O helicóptero do atleta teria sido visto no local, mas a assessoria de Neymar, na época, negou que ele estivesse presente, dizendo que a aeronave costuma ser emprestada a amigos e familiares.





A festa teria sido interrompida após a esposa de um dos organizadores aparecer inesperadamente, gerando tumulto. Any afirmou que apenas cumpriu seu trabalho e que não cometeu nenhum erro. Dias depois da repercussão, anunciou a gravidez, sem revelar a identidade do pai da criança.





Fonte: Bacci Notícias