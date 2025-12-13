Blog Sobral 24 Horas ultrapassa 244 milhões de visualizações e se consolida como líder absoluto na região

Criado em 2011, o Blog Sobral 24 Horas se consolidou ao longo dos anos como um dos mais importantes portais de notícias do interior do Ceará. Com sede em Sobral, o blog tem como principal compromisso a atualização 24 horas por dia, prezando sempre pela qualidade da informação, credibilidade e relevância social.





O portal cobre acontecimentos de Sobral, do Ceará, do Brasil e do mundo, oferecendo ao leitor um conteúdo amplo, dinâmico e acessível, que vai desde notícias policiais e políticas até fatos do cotidiano, utilidade pública e temas de interesse geral.





Atualmente, o Blog Sobral 24 Horas alcança um marco histórico: mais de 244 milhões de visualizações, além de um acervo impressionante com mais de 83 mil postagens publicadas ao longo de sua trajetória. Esse número expressivo reforça o alcance, a confiança do público e a força do jornalismo digital produzido na região.





O destaque se torna ainda maior por um feito inédito: o Sobral 24 Horas é o único blog da região a atingir esse volume de acessos, consolidando-se como líder absoluto em audiência e referência em informação no interior cearense.





Com uma história marcada por crescimento contínuo e forte engajamento popular, o Blog Sobral 24 Horas segue cumprindo seu papel de informar, conectar e dar voz à população, reafirmando sua importância no cenário da comunicação regional.