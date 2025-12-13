CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sábado, 13 de dezembro de 2025

Terremoto de magnitude 4,4 atinge Araxá, em Minas Gerais

sábado, dezembro 13, 2025

Um terremoto de magnitude 4,4 foi registrado no município de Araxá, em Minas Gerais, por volta das 22h10 da noite desta sexta-feira (13). De acordo com informações da Defesa Civil, o tremor pôde ser sentido em vários pontos da cidade.

– O município segue em monitoramento permanente, em conjunto com órgãos técnicos, e reforça que, até o momento, não há registro de danos materiais ou feridos – declarou a Prefeitura, em nota.

Como medida de segurança, mineradoras foram acionadas a fim de intensificar o monitoramento de barragens. Elas informaram à administração municipal que as barragens estão estáveis e seguem em observação.

Moradores relataram ao Corpo de Bombeiros o som de estrondos com intervalos de três segundos cada e tremores no solo. O Centro de Sismologia da USP afirmou ter recebido 50 relatos de moradores sobre o ocorrido.

Por meio de nota, a Prefeitura advertiu para a possibilidade de novos tremores nas próximas horas e orientou a população a manter a calma e buscar lugares seguros para se abrigarem, seguindo as recomendações dos órgãos oficiais e evitando o compartilhamento de informações de origem duvidosa.

Araxá possui um histórico de atividade sísmica, e seu último tremor ocorreu em dezembro do ano passado, com magnitude 3,1.

Fonte: Pleno News



