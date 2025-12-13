SOBRAL ANTIGA: Avenida Senador Paula Pessoa!

Não é possível afirmar o ano exato, mas é seguro dizer que a imagem retrata Sobral nas primeiras décadas do século XX, possivelmente entre 1910 e 1920.
Vale ressaltar que a via identificada na fotografia como “Senador Paula” corresponde à antiga denominação da avenida que hoje é a Avenida Dom José, uma das principais e mais tradicionais artérias urbanas de Sobral. Ao longo dos anos, o local passou por mudanças de nome e por significativas transformações urbanísticas, tornando-se um importante símbolo da evolução histórica e social da cidade.
