sábado, 13 de dezembro de 2025

SOBRAL ANTIGA: Avenida Senador Paula Pessoa!

sábado, dezembro 13, 2025

 

Não é possível afirmar o ano exato, mas é seguro dizer que a imagem retrata Sobral nas primeiras décadas do século XX, possivelmente entre 1910 e 1920.

Vale ressaltar que a via identificada na fotografia como “Senador Paula” corresponde à antiga denominação da avenida que hoje é a Avenida Dom José, uma das principais e mais tradicionais artérias urbanas de Sobral. Ao longo dos anos, o local passou por mudanças de nome e por significativas transformações urbanísticas, tornando-se um importante símbolo da evolução histórica e social da cidade.

