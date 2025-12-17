ATENÇÃO, NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 116 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (17) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Agente funerário 01
Ajudante de eletricista 01
Ajudante de ferreiro 01
Analista de recursos humanos 01
Armador de estrutura de concreto 20
Auxiliar de mecânico de autos 01
Borracheiro 01
Carpinteiro 26
Chapeiro 01
Consultor de vendas 16
Cozinheiro de restaurante 01
Cozinheiro geral 02
Cuidador em saúde 01
Desenhista projetista de construção civil 01
Eletricista de instalações 01
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01
Engenheiro civil 01
Estoquista 02
Ferreiro 01
Garçom 02
Instalador de sistemas fotovoltaicos 01
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 01
Lavador de peças 01
Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01
Montador de móveis de madeira 01
Motorista de automóveis 01
Operador de empilhadeira 01
Pedreiro 04
Representante comercial autônomo 05
Servente de pedreiro 01
Soldador 01
Supervisor de controle patrimonial 01
Técnico de operações de telecomunicações 01
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01
Técnico eletricista 01
Vendedor interno 02
Vendedor porta a porta 05
Total 112
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Auxiliar administrativo 01
Operador de caixa 02
Repositor - em supermercados 01
Total 04
