quarta-feira, 17 de dezembro de 2025

ATENÇÃO, NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 116 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (17) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Agente funerário 01

Ajudante de eletricista 01

Ajudante de ferreiro 01

Analista de recursos humanos 01

Armador de estrutura de concreto 20

Auxiliar de mecânico de autos 01

Borracheiro 01

Carpinteiro 26

Chapeiro 01

Consultor de vendas 16

Cozinheiro de restaurante 01

Cozinheiro geral 02

Cuidador em saúde 01

Desenhista projetista de construção civil 01

Eletricista de instalações 01

Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01

Engenheiro civil 01

Estoquista 02

Ferreiro 01

Garçom 02

Instalador de sistemas fotovoltaicos 01

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 01

Lavador de peças 01

Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01

Montador de móveis de madeira 01

Motorista de automóveis 01

Operador de empilhadeira 01

Pedreiro 04

Representante comercial autônomo 05

Servente de pedreiro 01

Soldador 01

Supervisor de controle patrimonial 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01

Técnico eletricista 01

Vendedor interno 02

Vendedor porta a porta 05

Total 112



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar administrativo 01

Operador de caixa 02

Repositor - em supermercados 01

Total 04

