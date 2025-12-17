Homem é encontrado morto com marcas de violência em São Benedito, na Serra da Ibiapaba

Um homem foi encontrado morto na tarde de terça-feira (16) em um imóvel localizado na Rua Nestor Jorge de Souza, no bairro Cidade Nova, no município de São Benedito.





A vítima foi identificada como Fernando Lopes da Silva Filho, de 32 anos. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, ele possuía antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo. O corpo apresentava marcas de violência, possivelmente provocadas por perfurações de arma de fogo, o que reforça a suspeita de homicídio.





Assim que a ocorrência foi confirmada, a área foi isolada pela Polícia Militar para preservar a cena do crime até a chegada da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Após os procedimentos periciais no local, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Sobral.





A Delegacia de Polícia Civil de São Benedito instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do crime. Diligências já estão em andamento com o objetivo de identificar e capturar todos os envolvidos. O caso segue sob investigação, e novas informações deverão ser divulgadas à medida que o trabalho policial avançar. Via portal Ibiapaba 24h