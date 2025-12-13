CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sábado, 13 de dezembro de 2025

TENTATIVA DE HOMICÍDIO É REGISTRADA NO BAIRRO SUMARÉ, EM SOBRAL

sábado, dezembro 13, 2025  Nenhum comentário

Na tarde deste sábado, a cidade de Sobral voltou a registrar mais uma tentativa de homicídio no bairro Sumaré, mais precisamente na Rua Valéria.

De acordo com as primeiras informações, dois indivíduos em uma motocicleta chegaram ao local e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra um jovem de aproximadamente 21 anos de idade. A vítima caminhava pela rua e, segundo relatos, seguia para a casa da avó quando foi surpreendida pelos criminosos, que abriram fogo sem dar qualquer chance de defesa.

O jovem, identificado preliminarmente como Robson, entre 20 e 21 anos, foi atingido por diversos tiros. Ele foi socorrido por populares e encaminhado com urgência para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde passou por procedimento cirúrgico. O estado de saúde não foi oficialmente divulgado até o momento.

A polícia realizou diligências com o objetivo de identificar e capturar os suspeitos envolvidos na ação criminosa. Até agora, ninguém foi preso.

A qualquer momento, novas informações sobre este caso e outros fatos policiais de Sobral e região poderão ser divulgadas.

