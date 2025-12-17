Nem da Gerusa, considerado um dos criminosos mais perigosos do Ceará, foge da prisão na Bolívia

Com nove mandados de prisão em aberto por homicídios e integrar organização criminosa, Jangledson de Oliveira já tinha dez passagens por homicídio doloso.





Jangledson de Oliveira, conhecido como “Nem da Gerusa” e considerado um dos criminosos mais perigosos do estado do Ceará, fugiu do presídio de Chonchocoro, em La Paz, na Bolívia, onde estava preso. Ele teria usado uma escada para escalar os muros.





A fuga aconteceu menos de um mês depois de ele ter sido capturado em decorrência de investigação da Polícia Civil do Ceará (PCCE).​Ele fugiu junto com outro brasileiro, Óscar Junior Terra Días de Floriano.





Tratativas vinham ocorrendo para tentar realocá-lo para o Ceará, o que acabou não acontecendo antes da fuga. O caso se desenrolou em meio à suspeita de participação do criminoso em um homicídio de um policial da Bolívia.









Captura









Nem da Gerusa havia sido preso no último mês, em 13 de novembro, na Bolívia. A captura foi feita a partir de investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), vinculada ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com levantamentos de inteligência da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) e do Departamento de Inteligência (DIP) da PCCE.





A investigação conseguiu identificar a localização do homem, que integrava a lista de procurados da SSPDS e estava foragido com nove mandados de prisão em aberto. A ação das forças de segurança contou também com o auxílio das polícias de Rondônia e da Bolívia.





Conforme os levantamentos policiais, o homem esteve na Venezuela, voltou ao Brasil e se escondeu em comunidades do Rio de Janeiro. De lá, ele era responsável por comandar a execução de crimes no Ceará. Nos últimos meses, o monitoramento apontou que Jangledson de Oliveira estava na Bolívia.





Ele foi localizado na cidade de Guayaramerín, na Bolívia, fronteira com o município de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia. A captura também contou com o apoio de policiais do Núcleo Integrado de Inteligência de Fronteira (NIIF) da Gerência Estratégica de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública de Rondônia.









O criminoso









Com nove mandados de prisão em aberto por homicídios e integrar organização criminosa, Jangledson de Oliveira já tinha dez passagens por homicídio doloso, além de ter antecedentes por roubo, integrar organização criminosa, associação criminosa e crimes de trânsito. O homem também é investigado por ter participado de diversos homicídios nas cidades de Itarema, Eusébio, Aquiraz e Maracanaú.





Ainda conforme investigações, o indivíduo já passou por diversas facções criminosas e, atualmente, atuava em um grupo criminoso de origem carioca. Jangledson de Oliveira havia fugido para a Bolívia para facilitar o tráfico internacional e o fornecimento de drogas para o Ceará.





O homem também é foragido do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, onde, em 2016, participou da fuga de mais de 45 detentos de um presídio em Natal. Em 2017, Nem da Gerusa também participou do homicídio do ex-sogro dele, um subtenente da Reserva Remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), na cidade de Maracanaú, no Ceará.





Fonte: GCmais