Mulher agredida com martelo pelo ex na frente das filhas em Pacajus/CE

Brenna Araújo de Brito, mulher agredida por André Gomes Soares – ex-companheiro dela – com um martelo no município de Pacajus, no Ceará, detalhou como a agressão transcorreu. A vítima, que está internada há mais de 20 dias no Instituto Doutor José Frota (IJF), foi atacada na frente das próprias filhas.





O homem chegou a fugir do local, após o crime, mas foi preso pelas forças de segurança três dias depois do ocorrido. A mulher – que teve que passou por cirurgia no maxilar, teve que levar mais de 60 pontos na cabeça e ainda vai operar o nariz – segue sem previsão de alta.





O crime ocorreu em 23 de novembro deste ano, no município de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A vítima sofreu fraturas na mandíbula, no nariz e perdeu dentes após ser golpeada com um martelo e ter a cabeça arremessada contra um vaso sanitário. O caso é investigado como tentativa de feminicídio.





O depoimento, disponibilizado pela família à equipe da TV Cidade Fortaleza, revela que ela foi atraída até a casa do agressor após uma ligação em que ele afirmou que as filhas queriam ir a um evento infantil. Mesmo desconfiada, a mulher decidiu ir ao local depois de ouvir um áudio da filha pedindo sua presença.





No trajeto, segundo o relato, um motorista de aplicativo chegou a demonstrar preocupação e alertou para que ela tivesse cuidado. Já na residência, a vítima contou que foi ofendida verbalmente pelo ex-companheiro, que a humilhou e a comparou com outra mulher com quem ele estaria se relacionando. Ela afirmou que gravava as agressões verbais no celular, mas o aparelho foi tomado pelo homem quando ele percebeu que estava sendo registrado.





A mulher disse ainda que tentou manter distância, recusando-se a entrar na casa. No entanto, em determinado momento, foi puxada à força para o interior do imóvel. De acordo com o relato, enquanto arrumava uma das filhas, ela foi atacada pelas costas, teve os cabelos puxados e a cabeça arremessada diversas vezes contra o vaso sanitário, no banheiro. A vítima afirmou que chegou a ficar desacordada e que, além das pancadas, foi golpeada com um martelo.









No IJF, a mulher passou por cirurgia na mandíbula e por procedimentos de reconstrução do nariz. A mãe da vítima, abalada, lamentou a violência sofrida pela filha. “Ele destruiu o rosto da minha filha. Até quando isso vai acontecer? Um homem achar que uma mulher é propriedade dele? Isso não existe. Ele destruiu o psicológico da minha filha”, desabafou.





Após o crime, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará está apurando as circunstâncias do crime, classificado como lesão corporal grave em contexto de violência doméstica. A Delegacia de Polícia Civil de Pacajus é responsável pelo caso. Autoridades reforçam a importância da denúncia de casos de violência doméstica e lembram que informações podem ser repassadas de forma anônima aos canais oficiais da Segurança Pública.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncias”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





