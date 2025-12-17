Flamengo leva decisão aos pênaltis, mas perde do PSG e fica com vice do Intercontinental

Nesta quarta-feira, o Flamengo parou nos pênaltis e foi vice-campeão da Copa Intercontinental. O Rubro-Negro foi derrotado nas penalidades por 2 a 1, após ter empatado em 1 a 1 no tempo normal e prorrogação, no Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. Os gols vieram de Kvaratskhelia e Jorginho.





Na disputa por pênaltis, o Flamengo desperdiçou as cobranças de Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo, convertendo apenas De la Cruz. Pelo PSG, Vitinha e Nuno Mendes marcaram, enquanto Dembélé e Barcola perderam. O grande destaque foi o goleiro Safonov, que defendeu quatro cobranças e decidiu o título para o time francês.





(Gazeta Esportiva)