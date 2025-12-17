Educação em alta: Sobral inicia 2026 com a inauguração de cinco novas escolas municipais

A educação do município de Sobral seguirá em ritmo acelerado de crescimento em 2026. Logo no mês de janeiro, a cidade se prepara para inaugurar cinco novas unidades de ensino, ampliando a rede municipal e fortalecendo as políticas educacionais voltadas para crianças e adolescentes.





As novas escolas foram planejadas como espaços modernos, acolhedores e estruturados para oferecer ensino de qualidade, atendendo diferentes regiões do município. No bairro Alto do Cristo, será inaugurado o CEI Maria Rogiana Ponte Linhares, ampliando o atendimento à educação infantil.





No Alto da Brasília, a população contará com duas importantes entregas: o CEI Neice Maria de Queiroz Vasconcelos e a ETI Campelo Costa, esta última voltada para o ensino em tempo integral, modelo que vem sendo ampliado na rede municipal.





Já no bairro Padre Palhano, a educação em tempo integral será fortalecida com a inauguração da ETI Maria Linhares Ponte, oferecendo mais oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento para os estudantes. Na COHAB II, será celebrada a entrega do CEI Maria Isabel Pereira de Paula, ampliando ainda mais a capacidade de atendimento educacional da região.



