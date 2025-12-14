Policial do Raio morre após capotamento de carro na CE-257, em Santa Quitéria

Com o impacto, o carro capotou diversas vezes, fazendo com que o condutor fosse arremessado para fora do veículo.





Um grave acidente resultou em uma morte na noite deste sábado (13), na rodovia CE-257, que liga os municípios de Santa Quitéria e Hidrolândia, nas proximidades da Fazenda Luva, a aproximadamente 12 km da sede.





A vítima foi identificada como Antônio Dionanthan Eugênio Ávila, policial do Batalhão do Raio e natural da vila São Damião. Ele conduzia um veículo Corolla, de cor branca, indo no sentido Hidrolândia, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista, subiu um barranco e colidiu com um poste, que derrubou na hora.





Com o impacto, o carro capotou diversas vezes, fazendo com que o condutor fosse arremessado para fora do veículo, indo parar a cerca de 30 metros de distância. O sinistro foi tão violento que a vítima teve bastante perda de massa encefálica. A queda do poste deixou algumas localidades próximas sem energia.





Colegas policiais e familiares estiveram no local, bastante abalados. A Perícia Forense foi acionada e fez a remoção do corpo para o seu núcleo em Canindé.





Cabo Dionanthan era filho do casal Diassis e Zélia, proprietários de um restaurante na referida vila e fazia parte da corporação militar há 10 anos.



