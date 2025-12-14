CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

domingo, 14 de dezembro de 2025

Mulher que xingou André Fernandes também teria atacado outras autoridades no mesmo dia

Os ataques ocorreram no Ceará e em Brasília.
A mulher identificada como Roberta da Horta, que foi flagrada em vídeos ofendendo o deputado federal André Fernandes (PL) no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, também teria dirigido ataques verbais a outras autoridades no mesmo dia. Além do deputado, Roberta da Horta teria ofendido o senador Cid Gomes (PSB). Roberta já teria atacado outras autoridades como o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o deputado federal Luiz Gastão (PSD).

As agressões verbais foram registradas em diferentes momentos e locais e passaram a circular nas redes sociais, gerando repercussão e críticas. Parlamentares e autoridades classificaram os ataques como inaceitáveis e defendem a responsabilização da autora e reforçam que episódios de violência verbal e intimidação não devem ficar impunes.

O caso quem envolve André Fernandes está sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), segundo informou a assessoria de imprensa da Secretaria da Segurança Pública do Ceará. Via portal CN7

