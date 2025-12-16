Governo do Ceará anuncia ponto facultativo

Decreto com a medida será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou nesta segunda-feira (15), por meio das redes sociais, que o dia 26 de dezembro será ponto facultativo para os servidores estaduais. O decreto com a medida será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).





Segundo o chefe do Executivo estadual, o ponto facultativo não compromete o funcionamento dos serviços essenciais, como Saúde e Segurança Pública, que seguirão operando normalmente. “O decreto assegura o funcionamento das atividades essenciais em áreas como Saúde e Segurança, entre outras. Uma ótima semana a todos”, afirmou o governador.





Elmano de Freitas também destacou, nos últimos dias, a antecipação do pagamento da folha salarial de dezembro e da segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais.



