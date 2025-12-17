CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 17 de dezembro de 2025

STF condena homem que sentou na cadeira de Moraes a 14 anos de prisão

quarta-feira, dezembro 17, 2025

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou a 14 anos de prisão Aildo Francisco Lima, que fez uma transmissão ao vivo sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Ele foi condenado por cinco crimes: abolição violenta do Estado democrático
de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. Aildo foi preso preventivamente em setembro de 2023, no interior de São Paulo, e teve a prisão mantida pela Primeira Turma do STF.

Em abril deste ano, Moraes concedeu prisão domiciliar ao réu, com medidas cautelares como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de usar redes sociais e de se comunicar com outros envolvidos nos atos.

Com informações de Luiz Bacci

