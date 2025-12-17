PF prende no Rio desembargador indicado por Lula

O desembargador federal preso é Macário Ramos Júdice Neto, do TRF-2.

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (16), a segunda fase da Operação Unha e Carne, que investiga o vazamento de informações sigilosas da Operação Zargun, deflagrada em setembro e que resultou na prisão do então deputado TH Joias por suspeita de tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro. Os agentes cumpriram um mandado de prisão contra o desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto, do TRF-2, em sua residência na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, além de 10 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.





De acordo com o site da Universidade Federal do Espírito Santo, Macário foi afastado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por suspeitas de envolvimento com o crime, mas, após desfrutar de aposentadoria compulsória por 18 anos, foi nomeado desembargador federal em maio de 2023, com indicação formal enviada apor Lula (PT).









Bacellar, de novo





Entre os alvos das buscas está o deputado estadual licenciado Rodrigo Bacellar, presidente da Alerj, que havia sido preso na primeira fase da operação e solto posteriormente pelo plenário da Assembleia. As ações também alcançaram endereços no Espírito Santo.





Bacellar é suspeito de obstrução de justiça e participação em organização criminosa, com indícios de que teria alertado TH Joias sobre a Operação Zargun, inclusive orientando a destruição de provas.





O ministro Alexandre de Moraes destacou “fortes indícios” de que Bacellar atuava para obstruir investigações envolvendo facções criminosas, com influência no Poder Executivo estadual, aumentando o risco de continuidade delitiva. A operação reforça as apurações sobre interferências no combate ao crime organizado no Rio de Janeiro.





