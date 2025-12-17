INUSITADO: menor tenta tudo para ser preso em Sobral, mas acaba liberado duas vezes pela polícia

Um fato inusitado chamou a atenção das forças de segurança nesta semana em Sobral, na Região Norte do Ceará. Um menor de idade acabou sendo conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Civil de Sobral após desacatar agentes da Guarda Municipal de Sobral, numa clara tentativa de permanecer detido dentro da unidade policial.





De acordo com informações apuradas no plantão policial, os guardas municipais se aproximaram de um grupo de jovens para averiguar uma motocicleta que estava sem placa. Durante a abordagem, foi constatado que o veículo possuía queixa de roubo. No momento da verificação, um dos jovens passou a desacatar um dos agentes, o que resultou em sua condução à delegacia, juntamente com a motocicleta apreendida.





Já na delegacia, foi informado que o mesmo menor havia comparecido ao local no dia anterior para prestar esclarecimentos sobre um furto de bicicleta. Segundo relatos, após esse episódio, ele passou a receber ameaças e, por medo, demonstrou o desejo de permanecer recluso na unidade policial. O adolescente chegou a implorar para ficar detido, alegando risco à própria vida.





No entanto, como não havia flagrante que justificasse a prisão, o menor acabou sendo liberado. Ainda conforme apuração, nesta nova ocorrência, ele teria desacatado deliberadamente a Guarda Municipal justamente com o objetivo de ser novamente detido — o que, mais uma vez, não se concretizou.





As autoridades informaram ainda que o adolescente já responde por diversos atos infracionais análogos a crimes graves, como roubo, participação em organização criminosa e até tentativas de homicídio.





A motocicleta com queixa de roubo foi encaminhada ao pátio da Delegacia Municipal de Polícia Civil de Sobral, onde permanece apreendida junto a outros veículos recuperados em ações policiais.





foto ilustrativa