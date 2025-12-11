Pai e filho são mortos a tiros no Paraná por “serem crentes”

Suspeito já havia matado o cachorro das vítimas.

Um homem identificado como Paulo Cesar da Silva matou dois vizinhos a tiros de espingarda em São José dos Pinhais (PR), no último sábado (6), em um crime que teria sido motivado por intolerância religiosa. As vítimas, eram pai e filho: Claudecir Costa Lima, de 52 anos, e Felipe Willyan Cardoso, de 17, ambos evangélicos.





Segundo informações da Polícia Civil, Paulo passou o dia praticando tiro ao alvo e foi até a casa da família na parte da noite, dirigindo seu caminhão. Ao chegar no local, ele chamou as vítimas na porta e retornou ao veículo para pegar uma espingarda. Ao lado da traseira do caminhão, ele disparou contra Claudecir, e em seguida, contra Felipe, que foi até a janela para ver o que havia acontecido. Os demais familiares conseguiram se salvar se escondendo dentro de casa.





Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.





Em entrevista à Ric Record do Paraná, Rosimari Costa Lima, esposa de Claudecir e mãe de Felipe, descreveu a tragédia:





– Quando eu agarrei ele [Felipe], eu vi que ele não tinha força, mas não tinha visto que ele havia sido baleado. Então eu fui para o quarto da minha filha, ele foi andando junto, mas sem força. Quando eu vi, a camiseta dele estava cheia de sangue. Eu falava: “Filho, pelo amor de Deus, não deixa a mãe”. Fiquei com ele até o final, mas ele foi rápido – relatou.





Ao sair para ajudar o esposo, Rosimari conta ter visto a esposa de Paulo no portão:





– Eu vi a esposa do Paulo no portão e perguntei “Por quê?”. Ela respondeu que ele não gostava da gente porque nós éramos crentes. [Nós] éramos uma família bonita, acho que ele não tinha isso – adicionou.









ASSASSINATO DO CÃO DA FAMÍLIA





Cerca de dois anos e meio antes, o homem já havia assassinado o cachorro das vítimas. O caso aconteceu uma semana depois de a família se mudar para o local. Rosimari afirma que estava lavando a louça quando Paulo entrou na chácara armado e atirou contra o cão.





Segundo o delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Fábio Machado, relatos confirmam que o criminoso não gostava da família, porque eles eram “crentes”. Ele declara, contudo, que não há confirmação de que o assassinato tenha sido de fato motivado por intolerância religiosa.





Paulo escapou em seu caminhão e se entregou na Delegacia de São José dos Pinhais junto do advogado na última terça-feira (9). Em depoimento, ele afirmou que tinha desavenças antigas com a família, e que se irritava porque Claudecir estacionava veículos próximos à sua chácara.





– Por um motivo sem razoabilidade alguma, ele executou as vítimas. Não é razoável que uma pessoa atire contra outra somente pelo fato de estacionar um veículo na porta da chácara. Foi comprovado que ele não falava com a vítima. As testemunhas disseram que, há mais de um ano, desde que ele teria atirado e matado um cachorro da família, as vítimas passaram a ter medo dele e não mantinham mais contato – declarou Machado.





O caso segue sendo investigado. O criminoso deve responder por homicídio qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima.





Via portal Pleno News