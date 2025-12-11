CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 11 de dezembro de 2025

Natal em Ação movimenta o Mercado Central de Sobral nesta sexta-feira (12)

quinta-feira, dezembro 11, 2025

A Prefeitura de Sobral promove, nesta sexta-feira (12/11), das 9h às 12h, no Mercado Central de Sobral, no setor de confecções, uma programação especial em alusão ao período natalino. A ação integra o projeto Mercado em Ação e tem como objetivo oferecer serviços, promover acolhimento e levar momentos de confraternização à comunidade.

Durante a programação, o público contará com ações de acolhimento, oferta de serviços básicos de saúde, atendimento do Cadastro Único (CadÚnico), atividades de educação ambiental, doação de mudas, desfile de moda e entrega de brindes aos participantes.

A iniciativa é realizada por meio de parceria entre a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE), Secretaria da Segurança Cidadã (SESEC), Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social (SEDHAS), Secretaria da Juventude e Cultura (SEJUC) e Secretaria da Saúde (SMS).

A ação é aberta ao público e convida comerciantes, trabalhadores e frequentadores do mercado a vivenciarem um momento especial de celebração do Natal.

