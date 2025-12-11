CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 11 de dezembro de 2025

Polícia Militar apreende máquina caça-níquel e materiais ligados a jogos de azar em Forquilha

quinta-feira, dezembro 11, 2025

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do 3º Batalhão (3ºBPM), apreendeu, na manhã de quarta-feira (10), uma máquina caça-níquel e diversos materiais utilizados na prática de jogos de azar no município de Forquilha, região Norte do Estado. A ação ocorreu durante patrulhamento na Rua Cinco de Fevereiro, no bairro Edmundo Rodrigues.

De acordo com as informações policiais, a equipe realizava rondas quando observou que um indivíduo, ao notar a aproximação da viatura, recuou de forma brusca para o interior de um estabelecimento, aparentemente para alertar sobre a presença da polícia. Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem no local. O responsável pelo estabelecimento assumiu a propriedade dos equipamentos encontrados e reconheceu que a exploração de jogos de azar é proibida por lei.

No interior do imóvel foram apreendidos uma máquina caça-níquel, três notebooks, duas impressoras térmicas, uma máquina de cartão, uma caderneta de anotações, comprovantes relativos ao “jogo do bicho”, além da quantia de R$ 247,00 em espécie. Todo o material, juntamente com o conduzido, foi apresentado na Delegacia Municipal de Forquilha, onde foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base no Artigo 50 da Lei de Contravenções Penais.

Assessoria de Comunicação da PMCE

