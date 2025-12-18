Antes parado, agora pulsando: comércio de Sobral ganha vida na gestão do Dr. Oscar

Imagens que circulam nas redes sociais evidenciam uma mudança significativa no cenário do comércio do Centro de Sobral. A comparação entre o “antes” e o “agora” revela um contraste marcante entre a realidade vivida em gestões passadas e o momento atual do município.





No período anterior à gestão do Dr. Oscar, o Centro era visto como um espaço pouco atrativo e com baixa movimentação. A via pública era ocupada, em grande parte, por jarros e obstáculos que impediam o estacionamento de veículos, afastando consumidores e dificultando o acesso ao comércio. Comerciantes reclamavam da falta de fluxo e da ausência de políticas efetivas para estimular a atividade econômica.





Na atual gestão, o cenário é outro. O Centro de Sobral passou a registrar intenso movimento de veículos e pedestres, reflexo direto de investimentos em mobilidade urbana, reorganização do espaço público e ações integradas em diferentes setores. As mudanças facilitaram o acesso, ampliaram as possibilidades de estacionamento e criaram um ambiente mais favorável para consumidores e lojistas.





O resultado é um comércio mais vivo, ruas movimentadas e maior circulação de pessoas, fortalecendo a economia local. A diferença de cuidado com o planejamento urbano e com o dinamismo do Centro evidencia uma mudança de postura administrativa em relação à gestão anterior, que não priorizou essas ações estruturantes.





Para comerciantes e moradores, as imagens falam por si: Sobral deixou para trás um Centro parado e hoje vive uma nova fase de desenvolvimento e vitalidade econômica.