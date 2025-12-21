CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

domingo, 21 de dezembro de 2025

Homicídio é registrado dentro de cemitério no Centro de Sobral

domingo, dezembro 21, 2025

Um crime de homicídio foi registrado na manhã deste domingo, dia 21, dentro do Cemitério São José, localizado no Centro de Sobral.

De acordo com as primeiras informações, a vítima — um homem homossexual — foi executada com vários disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça, morrendo ainda no local. A vítima foi identificada como Bruno Albuquerque, de 28 anos, que residia no bairro Terrenos Novos, porém, segundo apurado, vivia atualmente em situação de rua.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu rapidamente à cena do crime, realizando o isolamento da área até a chegada da equipe da Perícia Forense. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação, com o objetivo de identificar a autoria e esclarecer a motivação do homicídio.

Com este caso, Sobral passa a registrar 104 homicídios dolosos no corrente ano, reforçando a preocupação com os índices de violência no município.

Mais informações a qualquer momento.

