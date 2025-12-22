TUDO FILMADO: “Na minha filha não!”: Pai mata o namorado da própria filha após ele bater nela; CENAS FORTES

O pai de uma jovem matou o namorado da filha em plena luz do dia, no meio da rua, após saber que ele a agredia. O crime aconteceu na quarta-feira (17), na Rua Ângelo Boareto, e foi registrado por câmeras de segurança, que flagraram o momento em que a vítima é atingida pelos disparos.





Segundo as informações apuradas, a vítima, identificada como Juliano Schina dos Santos, de 32 anos, não aceitava o fim do relacionamento com a jovem e foi até a casa onde ela estava. No local, iniciou uma discussão e passou a agir de forma agressiva.





Durante a confusão, Juliano teria agredido a ex-namorada e a amiga dela, exigindo que ela deixasse o imóvel para que ele ficasse sozinho com a ex. Assustada, a jovem ligou para o pai, relatando as agressões.





Poucos minutos depois, o homem chegou ao endereço armado. As imagens de monitoramento mostram quando ele se aproxima e efetua vários disparos contra Juliano, que caiu no local e morreu antes de receber socorro. O SAMU foi acionado, mas apenas confirmou o óbito.







