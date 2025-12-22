Adolescente baleado morre na Santa Casa após ataque no bairro Sinhá Sabóia, em Sobral

Um adolescente identificado como Francisco Rogye Santos Farrapo morreu durante a madrugada desta segunda-feira após não resistir aos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. O crime ocorreu na tarde deste domingo, na Avenida Fernandes Távora, no bairro Sinhá Sabóia, em Sobral.





De acordo com informações preliminares, homens que estavam em uma motocicleta teriam avistado o adolescente caminhando a pé em frente a uma escola municipal. Em seguida, os suspeitos desceram do veículo e efetuaram vários disparos contra a vítima, que foi atingida diversas vezes.





O adolescente ainda foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado em estado grave ao Hospital Santa Casa. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a madrugada.





Sobral registra 105 homicídios dolosos no corrente ano!





A Polícia Civil investiga o caso e realiza diligências com o objetivo de identificar a autoria e a motivação do crime. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima às autoridades policiais. Com informações de Fnews.