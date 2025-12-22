CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

segunda-feira, 22 de dezembro de 2025

JOVEM DESAPARECIDO É ENCONTRADO SEM VIDA EM TIANGUÁ/CE

segunda-feira, dezembro 22, 2025

Chegou ao fim, de forma trágica, mais um caso que mobilizou e comoveu a população de Tianguá. O jovem Francisco Rafael Peixoto, de 17 anos, que estava desaparecido desde a última quarta-feira(17), foi encontrado sem vida na manhã desta segunda(22), na localidade do Sítio do Meio.

Francisco Rafael residia no bairro Don Timóteo e havia sido visto pela família pela última vez no dia do desaparecimento. Desde então, familiares, amigos e forças de segurança realizaram intensas buscas na região, na esperança de localizar o adolescente com vida.

O corpo foi encontrado em uma vereda de difícil acesso, a vários quilômetros do ponto onde as equipes concentravam inicialmente os trabalhos. Segundo informações apuradas no local, a vítima estava em um abismo, o que dificultou significativamente a localização e o resgate.

No momento da descoberta, equipes da Força Tática e da Polícia Civil já se encontravam na área. O resgate foi acionado para auxiliar na remoção do corpo e na realização dos procedimentos legais.

Um detalhe que chamou a atenção dos investigadores é que, na quinta-feira, o casaco da vítima havia sido encontrado cerca de 100 metros do local onde o corpo foi localizado. A informação foi decisiva para redirecionar as buscas para aquela região específica.

A Polícia Civil segue realizando levantamento de vestígios, coleta de informações com moradores da área e outras diligências para esclarecer as circunstâncias da morte. Até o momento, não há informações oficiais sobre a dinâmica do ocorrido.

O caso gerou forte comoção e tristeza entre os moradores de Tianguá, que acompanhavam com apreensão o desaparecimento do jovem. A reportagem segue em plantão, e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento, conforme o avanço das investigações. Com informações de TV Ibiapaba

