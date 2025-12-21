Avião com parlamentares faz pouso de emergência em Rondônia

Deputado federal Maurício Carvalho (União-RO) e o vereador Márcio Pacele (Republicanos) estavam cumprindo agenda oficial.





Um avião que transportava o deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil-RO), o vereador Márcio Pacele (Republicanos), assessores e o filho do vereador sofreu uma pane mecânica. A aeronave realizou um pouso forçado no distrito de Extrema, em Porto Velho, Rondônia, e acabou pegando fogo logo após o impacto. O acidente foi neste sábado (20)





Apesar do incidente grave, não houve vítimas feridas ou fatais. Todos os ocupantes da aeronave saíram ilesos, com apenas danos materiais registrados no avião.





O deputado Maurício Carvalho classificou o ocorrido como um “livramento de Deus” em declaração nas redes sociais. Ele confirmou que todos estavam bem e que o grupo retornou para casa de carro após o acidente.





As causas da pane ainda não foram detalhadas oficialmente, mas o caso reforça preocupações com a segurança da aviação em voos regionais no estado.





(Diário do Poder)