EM SOBRAL: JOVEM SOFRE TENTATIVA DE HOMICÍDIO A BALA NO SINHÁ SABÓIA

Na tarde deste domingo, 21 de abril, uma tentativa de homicídio a bala foi registrada nas imediações da Escola Carlos Jereisati, localizada no bairro Sinhá Sabóia, em Sobral.





A vítima foi identificada como Francisco Roger Farrapo, de 17 anos, residente no próprio bairro. De acordo com informações preliminares, o jovem foi atingido por múltiplos disparos na região da cabeça após ser abordado por dois indivíduos que chegaram ao local em uma motocicleta. Após efetuarem os tiros, os suspeitos fugiram em direção desconhecida.





Roger recebeu os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Sobral, onde deu entrada no setor de emergência. Devido à gravidade dos ferimentos, o jovem foi imediatamente intubado. Segundo informações médicas, o estado de saúde é gravíssimo, sendo necessária a realização de tomografia computadorizada e internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).





A Polícia Civil já iniciou os trabalhos investigativos para identificar e localizar os autores do atentado. O caso segue em apuração, e novas informações deverão ser divulgadas à medida que o inquérito avançar.