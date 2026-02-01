Reprovação em CNH dispara quase 500% desde o início do 3º mandato de Lula

Enquanto fere de morte instrutores e geradores de emprego donos de autoescola, o governo Lula viu o número de reprovação nos exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) disparar quase 500% desde o início do terceiro mandato do petista. Os números foram obtidos pela coluna via Lei de Acesso à Informação e são da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), subordinada ao Ministério dos Transportes, que patrocinou a ofensiva contra as autoescolas.









Pré-caos





Considerando exames para veículos de quatro e duas rodas, em 2022, último ano antes de Lula assumir, foram 48.744 “inaptos”.









Melhora e piora





No primeiro ano do Lula3, o número até caiu, chegou a 48.590. Mas só aí. Em 2024, as reprovações dispararam para 68.577, alta de 41,13%.









Teto de reprovações





No ano em que Lula resolveu que pode excluir autoescolas do processo, o número é espantoso: 284.736 inaptidões. Alta de 484.15% desde 2022.









Aprovações caem





Mesmo o número de aprovados nos exames caiu 8%. Fora 4.863.043 em 2022. No ano passado, o número ficou em 4.474.032.



