Trump quer banir as urnas eletrônicas nas próximas eleições, saiba o motivo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a colocar o sistema eleitoral americano no centro do debate político ao afirmar que as urnas eletrônicas são imprecisas, caras e vulneráveis a fraudes, defendendo sua substituição por cédulas físicas em papel com marca d’água. Em uma declaração contundente divulgada em suas redes sociais, Trump afirmou que pretende liderar um movimento nacional para eliminar tanto a votação pelo correio quanto o uso de máquinas eletrônicas, alegando que ambos os mecanismos comprometem a integridade do processo eleitoral.





Segundo Trump, as urnas eletrônicas custam “dez vezes mais” do que um sistema baseado em papel e, ainda assim, não oferecem a mesma confiabilidade. Para ele, o modelo ideal seria o voto presencial em cédulas físicas auditáveis, que permitiriam a apuração rápida e sem dúvidas ao final do dia da eleição.





“As eleições nunca podem ser honestas com voto pelo correio e máquinas de votação. Todo mundo sabe disso”, afirmou.









Ordem executiva e eleições de 2026





Trump anunciou que pretende formalizar essa mudança por meio de uma ordem executiva, com o objetivo de implementar o novo modelo já nas eleições de meio de mandato de 2026. Ele sustenta que os estados americanos atuam apenas como “agentes” do governo federal na contagem dos votos e, portanto, deveriam seguir diretrizes estabelecidas pela Casa Branca.





O presidente também acusou o Partido Democrata de se beneficiar politicamente de sistemas que, segundo ele, seriam suscetíveis a manipulações. Na avaliação de Trump, sem a votação pelo correio e sem urnas eletrônicas, a esquerda teria dificuldades reais de vencer eleições nacionais.









Debate institucional e reação esperada





A fala reacende um debate sensível nos Estados Unidos sobre federalismo, autonomia dos estados e segurança eleitoral. Especialistas apontam que qualquer tentativa de imposição federal sobre o modelo de votação deve enfrentar resistência jurídica e política, especialmente em estados governados por democratas.





Ainda assim, aliados de Trump avaliam que o tema mobiliza sua base eleitoral e reforça o

discurso de que a segurança do voto é um pilar essencial da soberania nacional.





Para Trump, a equação é simples: sem eleições confiáveis e fronteiras fortes, não há país. A ofensiva contra as urnas eletrônicas e o voto pelo correio promete intensificar a polarização política e colocar o sistema eleitoral americano sob novo escrutínio nos próximos meses.





