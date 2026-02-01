HOMEM QUE ESFAQUEOU BOLSONARO QUER DISPUTAR ELEIÇÕES EM 2026

Adélio Bispo de Oliveira, o homem que deu a facada no ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018, contou para peritos que tem planos de se candidatar à Presidência da República em 2026. Ele ainda disse que gostaria de ter os apresentadores William Bonner ou Patrícia Poeta como vice, afirmando que confia na credibilidade dos jornalistas.





Apesar dos planos dele, o laudo médico deixa claro que essas ideias não passam de delírios. Os especialistas que avaliaram Adélio explicaram que essas falas mostram que ele está fora da realidade e sofre de transtornos mentais graves. Por causa disso, ele continua sendo acompanhado de perto pela justiça e pela equipe de saúde, já que não tem condições de responder por seus atos como uma pessoa comum





Fonte:Luiz Bacci